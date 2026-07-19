Dopo la grandinata di sabato che ha causato l’annullamento di un concerto a Milano, la protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo in Lombardia. Sono previsti temporali intensi e raffiche di vento in diverse zone della regione. L’allerta è valida nelle prossime ore e coinvolge specifiche aree designate. Nessuna informazione su danni o incidenti al momento.

Dopo il temporale con tempesta di grandine che si è abbattuto sulla Lombardia nella serata di sabato (c ausando l’annullamento dell’attesissimo secondo concerto milanese di Bad Bunny) sulla regione è ancora allerta meteo. Questa volta a essere particolarmente esposta al rischio di forti precipitazioni sarà l’area a Sud-Est del territorio lombardo. L’allerta gialla per forti temporali è prevista dalle 22 di oggi, domenica 19 luglio, alle 8 di domani, lunedì 20 luglio. Ma cosa ci aspetta esattamente? Per la giornata di oggi, domenica 19 luglio 2026 la Protezione Civile ha disposto: ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI ALLERTA GIALLA: Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale Le zone più a rischio: dove scatta l’allerta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Dopo la maxi grandinata, ecco la nuova allerta meteo per forti temporali e raffiche di vento: dove e quando in Lombardia

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Temporali, alberi sradicati, grandine e allagamenti: è arrivato il maltempo a Nordest

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