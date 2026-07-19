Dopo la maxi grandinate ecco la nuova allerta meteo per forti temporali e raffiche di vento | dove e quando in Lombardia
Dopo una grandinata che ha causato l’annullamento di un concerto a Milano, una nuova allerta meteo interessa la Lombardia. Sono previsti temporali forti e raffiche di vento nelle prossime ore. La zona coinvolta e i dettagli temporali non sono stati ancora comunicati. La protezione civile invita alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.
Dopo il temporale con tempesta di grandine che si è abbattuto sulla Lombardia nella serata di sabato (c ausando l’annullamento dell’attesissimo secondo concerto milanese di Bad Bunny) sulla regione è ancora allerta meteo. Questa volta a essere particolarmente esposta al rischio di forti precipitazioni sarà l’area a Sud-Est del territorio lombardo. L’allerta gialla per forti temporali è prevista dalle 22 di oggi, domenica 19 luglio, alle 8 di domani, lunedì 20 luglio. Ma cosa ci aspetta esattamente? Le zone più a rischio: dove scatta l’allerta. Per la restante parte della giornata di oggi si manterranno sulla Lombardia condizioni debolmente instabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Si segnalano anche dei feriti dopo la grandinata devastante che ha interessato diverse città ad ovest di Monza. Questa foto è da Boviso Masciago (MB) e ce la manda Riccardo Tognetti. Se avete altri report sui danni in zona, fateci sapere. - Tornado in Italia facebook