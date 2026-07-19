La Cina sta ampliando la sua influenza sull’economia europea, puntando anche sul settore del credito. Dopo aver consolidato posizioni nei settori dei porti e dell’automotive, ora mira a rafforzare la sua presenza nel sistema finanziario europeo. La strategia include l’espansione delle attività creditizie e l’acquisizione di partecipazioni in istituzioni finanziarie. La crescente presenza cinese nel settore del credito europeo avviene in un quadro di tensioni e di attenzione da parte delle autorità europee.

Cosa manca alla Cina autoritaria per consolidare il dominio sull’economia europea avviato sia con un quasi monopolio di tecnologie energetiche e di minerali critici sia via concorrenza sleale finanziata dallo Stato in molteplici settori industriali, causa di deindustrializzazione in Europa, nonché la conquista di snodi logistici? Più banche che raccolgano l’eurorisparmio e fondi di investimento che conquistino aziende. Il tema è già da tempo sotto osservazione riservata negli Stati Uniti e recentemente segnalato pubblicamente da James Dimon, capo esecutivo della banca JP Morgan Chase. Prego il governo italiano di dare maggiore attenzione al tema e di premere sia sulla Commissione europea sia sulla Bce per aumentare la vigilanza al riguardo della penetrazione cinese nel mondo finanziario. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dopo aver preso porti e automotive la Cina dà l’assalto al credito europeo

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