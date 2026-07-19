Un consigliere regionale di Forza Italia ha presentato una mozione per chiedere alla Toscana di avviare il servizio di donazione di tessuti e organi. La proposta mira a rendere più accessibile e attivo il sistema di donazioni nella regione. La mozione è stata presentata in Consiglio regionale.

Il consigliere regionale di Forza Italia Jacopo Maria Ferri ha presentato in Consiglio regionale una mozione che chiede alla Toscana di attivare con urgenza il servizio di "procurement" per la donazione di organi e tessuti all’interno del presidio ospedaliero della Lunigiana, così da assicurare il pieno rispetto dei Livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio regionale. "La donazione di organi e tessuti – sottolinea Ferri – è un gesto di grande solidarietà e un servizio fondamentale del nostro sistema sanitario. È inaccettabile che oltre 45.000 cittadini della Lunigiana, pur avendo espresso il proprio consenso, rischino di non vedere rispettata la loro volontà a causa della mancata attivazione del servizio previsto dalla rete trapiantologica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donazione dei tessuti e gli organi. Mozione per attivare il servizio

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