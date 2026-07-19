Un donatore di sangue ha raggiunto la cifra record di 200 donazioni. Si tratta di un uomo che ha iniziato a donare da giovane e ha continuato nel tempo, accumulando questo numero di donazioni. Originario di Gassano e residente a Equi Terme, ha effettuato l’ultima donazione nei giorni scorsi. La sua esperienza si caratterizza come un gesto di civiltà e impegno costante nel settore della donazione.

Un traguardo straordinario che racconta una vita intera spesa al servizio degli altri. Francesco Ricci, storico donatore di sangue originario di Gassano e residente a Equi Terme, ha effettuato nei giorni scorsi la sua donazione numero duecento. Un esempio di altissimo valore civico che il consiglio direttivo dell’Avis Comunale di Fivizzano ha voluto celebrare pubblicamente, ringraziandolo per la costanza e la generosità dimostrate in tutti questi anni. La storia di Francesco con la donazione è iniziata molto presto. "Appena compiuti i 18 anni - racconta - i miei compaesani mi hanno subito accompagnato a donare per la prima volta. Da quel giorno, il gesto non si è più interrotto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donatore da record: "Ho iniziato da giovane. È un gesto di civiltà"

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Multi SubTop surgeon forced into OB, woke Karma System—now hospital begs.

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