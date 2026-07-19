Domenica di blackout digitale | Facebook e Instagram down milioni di utenti isolati ovunque

Da secoloditalia.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica mattina, Facebook e Instagram sono rimasti irraggiungibili a causa di un blocco tecnico, causando il blackout di milioni di utenti in Italia e nel mondo. Il servizio è stato interrotto in modo improvviso, senza preavviso, e ha impedito l'accesso alle piattaforme per diverse ore. La disservizio ha coinvolto tutte le funzioni principali, senza comunicazioni ufficiali immediate da parte del gruppo proprietario. La situazione si è risolta nel corso della giornata.

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Blackout globale. Una domenica mattina di forte paralisi digitale per milioni di utenti in Italia e nel mondo. Oggi, (domenica 19 luglio, ndr) i due principali social network del gruppo Meta, Facebook e Instagram, sono rimasti clamorosamente irraggiungibili a causa di un massiccio blocco tecnico. I primi disservizi sono stati registrati fin dalle prime ore della giornata, lasciando le piattaforme completamente isolate. E scatenando un’ondata di allarmate segnalazioni a catena. Facebook e Instagram down, milioni di utenti isolati in allarme. A monitorare in tempo reale le dimensioni del guasto è stato il portale di riferimento DownDetector, dove sono confluite decine di migliaia di segnalazioni da parte di utenti impossibilitati a effettuare il login o a visualizzare i propri aggiornati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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