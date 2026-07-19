Domenica da incubo sulla statale della Val Seriana | maxi incidenti a Nembro e a Casnigo

Domenica 19 luglio, sulla statale 671 della Val Seriana, due incidenti sono avvenuti a distanza di poche ore, uno a Nembro e l’altro a Casnigo. In entrambi i casi, si sono verificati scontri che hanno coinvolto più veicoli, provocando blocchi temporanei e rallentamenti significativi. La strada è rimasta interessata da lunghe code e deviazioni, con traffico congestionato nella zona per diverse ore.

Una domenica da incubo quella del 19 luglio sull’ex strada statale 671 della Val Seriana: due incidenti in due punti diversi del tratto hanno causato pesanti ripercussioni sul traffico, causando disagi alla viabilità. La prima segnalazione è stata quella di un sinistro avvenuto vicino al Costone, nel territorio comunale di Casnigo, poco prima delle 12.30, all’ingresso del paese dopo aver superato il territorio di Vertova e Colzate. Sarebbero state coinvolte tre auto, con quattro persone soccorse, ma nessuna con gravi conseguenze. Fortunatamente anche nel secondo incidente, nel territorio di Nembro, non ci sarebbero state persone ferite in modo grave, tanto che le tre ambulanze e l’automedica occorse sul posto sono rientrate in codice giallo (media gravità). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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