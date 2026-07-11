Musei che brillano | luglio in Val Seriana e Val di Scalve tra arte tradizioni e natura

A luglio, nella Val Seriana e nella Val di Scalve, si tiene la rassegna “Musei che brillano”. L’iniziativa prevede eventi serali, visite guidate e manifestazioni dedicate all’arte contemporanea, alle tradizioni locali e alla natura. La manifestazione si svolge in vari musei e luoghi culturali delle due valli, con l’obiettivo di promuovere la fruizione serale delle strutture e dei patrimoni artistici e naturalistici. La programmazione si estende per tutto il mese di luglio.

Arte contemporanea, natura e visite guidate in un’atmosfera insolita. Prosegue nel mese di luglio “Musei che brillano”, la rassegna nata per valorizzare attraverso eventi e iniziative serali i luoghi della cultura della Val Seriana e della Val di Scalve. Organizzata dal Circuito Mus.E.O. – la rete dei 34 musei, collezioni museali e gallerie private del territorio, sviluppata grazie a Serio Art, il tavolo di lavoro per la cultura di Promoserio – la manifestazione propone fino alla fine dell’anno un calendario diffuso di appuntamenti che permette di vivere i musei e i luoghi della cultura in una veste inedita, favorendo nuove occasioni di partecipazione e scoperta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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