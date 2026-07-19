Il sindaco ha annunciato le dimissioni di un assessore. Le deleghe di quest’ultimo sono state assegnate a un altro membro della giunta. La comunicazione è arrivata durante una riunione del consiglio comunale. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alle ragioni delle dimissioni. La decisione comporta un cambio nelle responsabilità all’interno dell’amministrazione locale. La situazione non ha portato a ulteriori sviluppi pubblici o a modifiche nella composizione complessiva della giunta.

L’Amministrazione comunale cammina con una marcia in meno. Il sindaco Giovanni Venegoni (nella foto), nell’annunciare in consiglio comunale le dimissioni dell’assessore Fabio Porzio, ha detto che per il momento non ci sarà l’indicazione di un nuovo assessore e che le deleghe su Urbanistica, Lavori pubblici, Edilizia privata e Ambiente verranno mantenute in capo al sindaco. Porzio, che era stato tra i candidati che avevano ricevuto il maggior numero di preferenze, non lascia il suo posto in Consiglio. Nelle prossime settimane il sindaco sceglierà il nuovo assessore in seno al gruppo consiliare. Al momento non sembra propenso ad accogliere in Giunta un altro assessore esterno (oltre alla leghista marcallese Marina Roma che segue il bilancio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dimissioni Porzio. Deleghe in capo a Venegoni

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