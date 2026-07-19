di leggerezza di flora mediterranea e di note tranquille e che evocano giorni felici

È stato presentato un nuovo profumo caratterizzato da aromi della macchia mediterranea, con note di mare, fiori e frutti esotici. La fragranza si distingue per le sue note fresche e leggere, pensate per evocare sensazioni di relax e giornate estive. È disponibile come profumo, diffusore o fragranza d’ambiente, ideale per ambienti domestici o per chi si trova al mare.

G elsomini, aromi della macchia mediterranea e di mare, fiori e frutti esotici, note fresche e leggere. In cerca di un profumo, di un diffusore o di una fragranza d’ambiente per la propria casa estiva, al mare? Ecco le note olfattive che fanno subito respirare “aria di vacanza”. Interior Detox: le 3 cose da eliminare subito per rinfrescare casa X Leggi anche › Diffusori e fragranze d’ambiente: come profumare la casa, il terrazzo e il giardino in estate Profumi e fragranze per la casa la mare. È tutta questione di note olfattive. In giornate di grande caldo, scende l’apprezzamento per fragranze d’ambiente opulente o “importanti”: niente oud, resine intense ma anche fiori troppo forti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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