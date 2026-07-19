Una forma di depressione, meno nota, si manifesta anche durante l'estate. I sintomi includono umore basso, ansia e stanchezza, nonostante il caldo e le giornate lunghe. Questa condizione può colpire persone che non hanno mai avuto problemi in passato, senza un motivo apparente. Non si tratta di semplice tristezza, ma di una depressione clinica che si presenta anche nei mesi più caldi.

Meno conosciuta, certo, ma non per questo meno debilitante. La depressione stagionale, infatti, viene comunemente associata ai periodi invernali. Le giornate, pur essendo ricche di impegni come sempre, terminano visivamente prima. Il brutto tempo e le temperature basse, specie se sommate insieme, possono rendere l’inverno psicologicamente difficile da affrontare. L’estate, però, non è da meno. Ebbene sì, anche la cosiddetta “bella stagione” potrebbe causare il SAD estivo, ma perché? Cause e sintomi della depressione estiva. I fattori che possono causare il Disturbo Affettivo Stagionale (SAD) estivo, pur non essendo ben delineati, potrebbero essere collegati in contrapposizione a quelli invernali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Depressione estiva: meno conosciuta, ma ugualmente debilitante. Come e perché si manifesta?

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