Ciak cinematografico internazionale sul Gargano con Denzel Washington. Da lunedì 20 a mercoledì 22 luglio il set sarà allestito a Baia delle Zagare, nel comune di Mattinata, celebre per i suoi spettacolari e fragilissimi faraglioni e le falesie bianche a picco sul mare. Il nome di questa baia deriva dalle zagare, fiori degli agrumi e dai merli e passeri solitari presenti nella zona. Alle Zagare la casa di produzione Groenlandia ha deciso di ambientare alcune scene di “Dolce“, nuova serie televisiva internazionale. Le tre giornate di riprese blindate trasformeranno la baia in un set a cielo aperto, portando sul territorio attori, comparse del territorio e maestranze, con un significativo indotto economico e turistico. 🔗 Leggi su Foggia.corriere.it

© Foggia.corriere.it - Denzel Washington sul Gargano: il premio Oscar a Baia delle Zagare per la serie tv "Dolce". Spiaggia chiusa per tre giorni

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Why Denzel Washington should've gotten his Oscar EARLIER

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Si parla di: Ciak sul Gargano per il premio Oscar Denzel Washington: l'attore arriva a Mattinata; Baia delle Zagare set di una serie tv: Denzel Washington sul Gargano, spiaggia chiusa per tre giorni.