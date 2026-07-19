Dentro gli Stati Uniti di Trump | che cosa resta oggi del sogno americano

Notizia in breve

Durante l’estate del 2026, negli Stati Uniti si sono svolte numerose celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza. Le strade sono state decorate con bandiere e colori nazionali, e sono state organizzate parate, concerti e fuochi d’artificio in tutto il paese. Questi eventi hanno caratterizzato un’atmosfera di festa continua, con molte manifestazioni pubbliche e private dedicate alla ricorrenza.