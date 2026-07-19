Dentro gli Stati Uniti di Trump | che cosa resta oggi del sogno americano
Durante l’estate del 2026, negli Stati Uniti si sono svolte numerose celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza. Le strade sono state decorate con bandiere e colori nazionali, e sono state organizzate parate, concerti e fuochi d’artificio in tutto il paese. Questi eventi hanno caratterizzato un’atmosfera di festa continua, con molte manifestazioni pubbliche e private dedicate alla ricorrenza.
Tra le bandiere appese alle case, i colori nazionali che svettano nelle vetrine, i concerti, le parate e gli immancabili fuochi d’artificio, attraversare gli Stati Uniti durante l’estate del loro duecentocinquantesimo anniversario significa viaggiare dentro una celebrazione permanente. Un luogo e un tempo durante il quale sembra che chiunque non esiti a ricordare immediatamente il racconto fondativo del Paese, in un moto di orgoglio nazionale che rispecchia quello che è stato da sempre il “mito americano”. “Sono così orgogliosa della mia Nazione!”, ci dice entusiasta una signora per le strade di Nashville durante le celebrazioni del 4 Luglio. O ancora: “Qui posso essere davvero libero, fare quello che voglio, andare dove voglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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