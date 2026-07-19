L’Associazione Cordis ha donato un defibrillatore al Circolo Nautico Volano. L’apparecchio è stato installato per aumentare la sicurezza durante le attività sportive e nelle riunioni del circolo. La donazione mira a garantire interventi più rapidi in caso di emergenza cardiaca. La presenza del defibrillatore è ora ufficialmente disponibile per atleti, soci e accompagnatori. L’iniziativa si inserisce in un progetto di miglioramento delle misure di primo soccorso all’interno del circolo.

L’ Associazione Cordis ha donato un defibrillatore al Circolo Nautico Volano, offrendo un contributo di grande valore per la tutela della salute di atleti, soci e accompagnatori. Il defibrillatore accompagnerà il sodalizio nautico durante le trasferte delle regate, sia di parasailing sia delle altre attività sportive, garantendo un importante presidio di sicurezza anche lontano dalla sede. "Disporre di uno strumento come il defibrillatore significa poter intervenire tempestivamente in caso di emergenza, aumentando significativamente le possibilità di salvare una vita – spiega il presidente del Circolo, Stefano Totti –. Questo è stato un prezioso gesto di solidarietà e attenzione alla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Defibrillatore al Nautico: "Ora ancora più sicuri"

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