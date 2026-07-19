Declan Rice difende i Tre Leoni | Questo è il miglior gruppo inglese da molto tempo

Declan Rice ha dichiarato che il gruppo inglese attuale è il migliore degli ultimi tempi, riferendosi alla nazionale. Le sue parole arrivano dopo una recente vittoria della squadra, che ha attirato molte discussioni. Le affermazioni del centrocampista sono state rese pubbliche senza ulteriori commenti, sottolineando la fiducia nel gruppo attuale. La squadra sta affrontando con fiducia le prossime sfide, anche se le opinioni sulla qualità del gruppo continuano a dividersi.

2026-07-19 11:40:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’emozionante vittoria per 6-4 dell’Inghilterra contro la Francia ha assicurato ai Tre Leoni una medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo – il loro miglior piazzamento da quando vinsero il trofeo nel 1966 – e ha lasciato Declan Rice fermamente convinto che il successo nei tornei importanti fosse “vicino”. Nonostante le critiche rivolte alla tattica di Thomas Tuchel dopo il doloroso crollo della semifinale contro l’Argentina, il capitano sostituto Rice si è affrettato a lodare gli sforzi dell’Inghilterra al torneo. “Questo è il miglior girone dell’Inghilterra da molto tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Harry Redknapp on England's lead and then shutting down with no forwards, no momentum, no way back.

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