Il calciatore Declan Rice ha visitato il simulatore di McLaren dedicato alla Formula 1. Durante la sessione, è stato registrato un tempo di giro specifico, che è stato poi condiviso dal pilota di Formula 1 Lando Norris. Rice ha provato a guidare nel simulatore, e il suo tempo di giro è stato reso pubblico. La visita si è svolta recentemente presso la struttura di McLaren.

"> Declan Rice visita il simulator McLaren F1. Il centrocampista dell’Arsenal, Declan Rice, ha recentemente avuto l’opportunità di visitare la fabbrica della McLaren F1 a Woking, dove ha provato il simulatore della squadra. Questo evento ha unito due delle figure più prominenti dello sport britannico, Rice e il campione del mondo in carica, Lando Norris. Rice, che ha collezionato 72 presenze con la nazionale inglese, sarà una pedina fondamentale per le aspirazioni della sua squadra in vista della prossima Coppa del Mondo. La stagione 2026 di Formula 1 è iniziata con la Mercedes che ha mostrato una superiorità importante, mettendo a repentaglio le speranze di Norris di riconfermare il titolo di campione del mondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lando Norris svela il tempo di giro di Declan Rice nel simulatore McLaren di F1.

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