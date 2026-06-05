Conte ha visitato la Puglia e ha dichiarato che il programma è solido per governare. Ha anche detto di avere ottimi rapporti con il sindaco in carica. Durante l’intervista, ha affermato che il secondo turno delle Comunali chiuderà una fase, anche se non sempre unitaria sui territori, e darà il via a una lunga campagna elettorale.

Giuseppe Conte, presidente Movimento cinque stelle: il secondo turno delle Comunali chiuderà una fase, non sempre unitaria sui territori per il campo largo, e lancerà la lunga volata verso le Politiche. Si aspetta un'accelerazione del centrodestra e il voto anticipato? «Siamo una forza progressista e indipendente e sui territori dove ci sono le condizioni si fa un percorso comune, diversamente corriamo da soli. Qui in Puglia in alcuni comuni come Mesagne, Palo del Colle e altri ancora abbiamo ottenuto risultati incoraggianti, vincendo al primo turno, questo anche grazie al lavoro del M5s che continua a radicarsi sui territori e ad aprirsi alla partecipazione della società civile e dei giovani. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Conte in Puglia: «Un programma solido per governare. Con Decaro ottimi rapporti». L'intervista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Andrea Pisani: “Con Beatrice Arnera ottimi rapporti, vogliamo il bene di nostra figlia. Se l’amore arriva sono pronto”Andrea Pisani ha dichiarato di mantenere buoni rapporti con Beatrice Arnera, sottolineando che il loro obiettivo è il benessere della figlia.

Tajani: “I fratelli Berlusconi? Ottimi rapporti da sempre, noi siamo uniti”Il ministro degli Esteri ha dichiarato di avere rapporti da tempo con i fratelli Berlusconi, sottolineando che tra le due parti c’è un legame...

Temi più discussi: Decaro prova a dare una mano a Fini: Resta inteso che sono il presidente di tutti; Amministrative in Puglia, ballottaggi: il campo largo schiera i big, centrodestra senza leader nazionali; Verso il ballottaggio, Schlein a Molfetta per Minervini. Domani arriva anche Conte; Bari, nuova protesta contro l’aumento Irpef: il 6 giugno in via Sparano. Una maratona oratoria - VIDEO.

x.com/AbbedeTheleme/… Per essere più espliciti sulle connessioni europee che sembrano avere uno stesso mandante ed una stessa parte politica d'appoggio negli stati UE, aggiungiamo informazioni più dettagliate al link proposto. Quello fra Puglia ed Anda x.com

Giuseppe Conte rinvia gli appuntamenti in Puglia: Devo sottopormi a un intervento chirurgicoStop temporaneo alla visita a Taranto e agli impegni politici imminenti. Dal M5S Puglia messaggi di auguri: Ti aspettiamo presto Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha annunciato su ... lagazzettadelmezzogiorno.it

**Puglia: Conte, ‘Decaro ha carte in regola, Pd dia segnale chiarezza’**Roma, 5 ago. (Adnkronos) – In Puglia è una situazione di stallo, non ho novità. Eravamo in giunta, ne siamo usciti per le inchieste, altre ne sono aggiunte. Noi possiamo entrare in coalizione, ne ... affaritaliani.it