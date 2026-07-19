Il Milan si prepara a perdere Leão, secondo quanto dichiarato da De Grandis. Gila e Ramos sono considerati elementi chiave, ma non sufficienti a coprire l’assenza dell’attaccante portoghese. Le trattative di mercato stanno intensificandosi, con le squadre che cercano di rinforzare le proprie rose. La sessione estiva si sta muovendo rapidamente, con i club che definiscono le strategia per la nuova stagione.

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo. In questa fase di preparazione in vista della prossima stagione, il grande protagonista delle voci e delle discussioni è proprio lui, il mercato estivo. Si tratta di una fase fondamentale per la progettazione dell'annata successiva e di quelle a venire, con acquisti che possono condizionare l'andamento di stagioni intere. Il Milan quest'anno è partito fortissimo: 100 milioni di euro spesi nel giro di due settimane. Un investimento importante da parte della proprietà che vuole far capire a tutto l'ambiente le ambizioni che muovono le loro azioni. Gonçalo Ramos è stato il colpo che più ha smosso la piazza: 75 milioni la cifra corrisposta al PSG per l'attaccante portoghese, che è chiamato ora a sostenere l'attacco rossonero a suon di gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - De Grandis: "Il Milan deve salutare Leão. Gila e Ramos fondamentali, ma non bastano"

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