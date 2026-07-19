David di Michelangelo | sulla vela sul bus sulla pasta e ora anche col gelato | tutti gli usi impropri L’Accademia | pronti a una diffida

Sono stati segnalati numerosi usi impropri del David di Michelangelo, tra cui l’esposizione sulla vela, sul bus, con la pasta e ora anche con il gelato. L’Accademia ha annunciato che preparerà una diffida per fermare queste pratiche. Nel frattempo, sono stati coinvolti anche altri soggetti, come un ufficiale militare, produttori di armi, aziende cinesi e una ditta di spurghi, tutti accusati di aver utilizzato il capolavoro in modo non appropriato.

E Vannacci, e i guerrafondai produttori di armi, e i cinesi, e la ditta di spurghi. E basta! Andreina Contessa, direttrice della Galleria dell’Accademia, stavolta non se ne era nemmeno accorta che il buon David di Michelangelo era ancora una volta stato «usato» per nobilitare con la sua bellezza volitiva e austera gli affari di un ulteriore utilizzatore abusivo della sua immagine. «Ma — ci ha detto dall’estero quando le abbiamo mostrato la foto — interverrò immediatamente per diffidare la ditta dall’uso improprio e mai autorizzato da me della statua». Il fatto è che è un refrain che torna a intervalli regolari. L’amministrazione blocca la pubblicità non autorizzata e poco dopo qualcuno ci riprova: questa volta siamo in via de’ Neri, in pieno centro a Firenze. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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David di Michelangelo Museo dell'Accademia Mia x.com

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