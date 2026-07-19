Dammusi di Pantelleria dalle origini arabe agli alloggi più belli | perché dormirci almeno una volta

I dammusi di Pantelleria, originariamente costruzioni rurali durante il periodo di dominazione araba, sono oggi simbolo dell’isola. Queste strutture presentano tetti a cupola, pareti in pietra lavica e terrazze con vista sul mare. Nel corso degli anni, sono stati trasformati in alloggi turistici di pregio, offrendo un’esperienza di soggiorno diversa rispetto alle solite sistemazioni. La loro architettura tradizionale rappresenta un elemento distintivo del paesaggio locale.

Nati come semplici costruzioni rurali durante la dominazione araba, i dammusi sono oggi il simbolo di Pantelleria. Tra tetti a cupola, pietra lavica e terrazze affacciate sul mare, queste antiche abitazioni sono diventate soggiorni per vivere una vacanza autentica e diversa da solito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dammusi di Pantelleria, dalle origini arabe agli alloggi più belli: perché dormirci almeno una voltaNati come semplici costruzioni rurali durante la dominazione araba, i dammusi sono oggi il simbolo di Pantelleria ... fanpage.it