È stato pubblicato un articolo che spiega perché le donne hanno almeno cinque volte più probabilità degli uomini di sviluppare disfunzioni legate alla tiroide. Viene descritto come questa piccola ghiandola, a forma di farfalla e situata alla base del collo, controlli il metabolismo e influenzi molte funzioni del corpo. L’articolo fornisce indicazioni su come riconoscere i sintomi e adottare comportamenti corretti senza lasciarsi influenzare da dicerie.

I mmaginate la tiroide come una “centrale elettrica”. Pur essendo molto piccola, questa ghiandola a forma di farfalla, posta alla base del collo, è la regista principale del nostro metabolismo, cioè di tutti quei processi chimici che avvengono nel nostro corpo per trasformare il cibo in energia vitale. Un ruolo essenziale che svolge tramite la produzione di due ormoni, la triiodotironina (T3) e la tiroxina (T4). Questa energia, a sua volta, è il “carburante” per attivare altre funzioni indispensabili dell’organismo: dallo sviluppo del sistema nervoso fin da quando siamo nel grembo materno alla crescita fisica durante l’infanzia e l’adolescenza, dalla regolazione del battito cardiaco e della temperatura corporea, alla costru- zione e al rafforzamento della massa muscolare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Perché le donne hanno un rischio almeno cinque volte superiore agli uomini di avere una disfunzione, come riconoscerla e come evitarla: adottato i comportamenti giusti senza farsi influenzare dalle dicerie

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