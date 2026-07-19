Un concerto si svolgerà prossimamente, con un repertorio che spazia dallo ska all’hot jazz di New Orleans. Sul palco si alterneranno brani originali e reinterpretazioni di pezzi famosi di compositori come Morricone, Umiliani e Frescobaldi. L’evento proporrà un mix di sonorità delicate e sognanti, con ritmi di swing e fanfare urbane, creando un’atmosfera coinvolgente e variegata.

Un concerto delicato e sognante che intreccia composizioni originali e riletture raffinate di brani senza tempo firmati da Ennio Morricone, Piero Umiliani e Gerolamo Frescobaldi. E poi la carica travolgente di una fanfara urbana, che con percussioni e ottoni spazia dallo swing delle big band anni Trenta alle sonorità balcaniche, dallo ska ai ritmi techno. E ancora, una formazione che fa rivivere il jazz caldo della New Orleans di inizio ’900, fra omaggi all’hot jazz, allo swing e al Dixieland, guidata da una voce femminile appassionata. Sono gli appuntamenti con cui farà tappa in Brianza questa settimana il festival itinerante Suoni Mobili, che toccherà 3 città della provincia per altrettanti spettacoli prestigiosi e coinvolgenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dallo ska all’hot jazz di New Orleans. Lo swing e i ritmi da fanfara urbana negli appuntamenti di Suoni Mobili

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