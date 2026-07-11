Un concerto propone musica spirituale proveniente da diverse parti del mondo, con brani dell’Oriente e suoni mistici. Viene eseguita anche la celebre fiaba orchestrale, insieme a classici dello swing e del jazz reinterpretati con organo e tastiere. Inoltre, il programma include un viaggio nel cantautorato italiano degli anni ‘60, con brani di artisti come Bindi, Paoli e Tenco. L’evento si svolge in un contesto che unisce diversi generi musicali e tradizioni.

Musiche dai vari angoli del mondo per un concerto dai toni mistici. Ma anche la fiaba orchestrale più celebre di sempre, alcuni classici dello swing e del jazz riletti attraverso le tastiere e le canne di un organo e un viaggio nel cantautorato italiano degli anni ‘60 tra Bindi, Paoli e Tenco. Sono gli spettacoli che andranno a comporre le prossime tappe di Brianza del festival itinerante Suoni Mobili. Lunedì sera a Villasanta, nella chiesa di Santa Anastasia, si terrà l’evento dal titolo “Sinfonia organica & Natural Mystic“, un doppio spettacolo in due fasi che prima vedrà in azione alle 20.30 l’organista Roberto Olzer in esibizione solista sul maestoso organo della chiesa villasantese e poi, alle 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musica spirituale da tutto il mondo. Suoni Mobili, il gioiello di Villasanta e le magie strumentali dell’Oriente

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