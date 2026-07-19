Dalle idee alla progettualità Con il Progetto VIVA Bagni di Lucca guarda al futuro

Mercoledì sera si è tenuto un incontro pubblico a Bagni di Lucca per presentare i risultati del questionario relativo al progetto V.I.V.A. promosso dal Comune. Durante l’evento sono stati condivisi dati e opinioni raccolti tra i cittadini, con l’obiettivo di definire le prossime iniziative per il futuro della località. La serata ha coinvolto i partecipanti in un confronto sui temi emersi dal questionario.

BAGNI DI LUCCA Mercoledì sera si è svolto l’incontro pubblico per presentare i risultati del questionario del progetto V.I.V.A. del Comune. È stata una serata ricca di spunti per il domani di Bagni di Lucca. Al questionario hanno risposto circa 1.200 persone di cui il 61 per cento donne, il 37 per cento uomini e il 2 per cento che non si è dichiarato. La serata: dopo l’apertura dell’assessore Priscilla Valentino, che ha ringraziato i presenti per la partecipazione nonostante il caldo estivo, Claudio Salvucci di Simurg ha illustrato nel dettaglio i dati emersi. E’ possibile consultare il report completo sito del comune di Bagni di Lucca. Un risultato che rappresenta un importante segnale di fiducia e partecipazione e che conferma la volontà della comunità di essere protagonista delle scelte che la riguardano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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