A Milanello, un collaboratore noto come Mr. Wolf si occupa di risolvere le richieste dei giocatori, dalla ricerca di una casa alle torte. La sua presenza è poco nota, ma la discrezione è fondamentale nel suo ruolo. La figura si occupa di gestire diverse esigenze dei calciatori, mantenendo riservatezza e professionalità. Nessun dettaglio sui procedimenti o sui clienti coinvolti viene reso pubblico. La sua attività si svolge dietro le quinte, senza apparire nelle comunicazioni ufficiali del club.

A Milanello, da sempre, lavora anche Mr. Wolf. Esatto, quello che risolve problemi. Pochi lo sanno, ma d’altra parte la discrezione è parte essenziale della sua professione. Si muove nell’ombra, dietro le quinte, e guai a chi spiffera qualcosa. L’Harvey Keitel rossonero in realtà è più di una persona. Messi insieme compongono il “Player Care”, che possiamo definire un dipartimento del club. Traduzione letterale: cura del giocatore (ma è ovviamente incluso l’allenatore), il che spiega già molto. Significa occuparsi delle necessità del proprio tesserato. Ma proprio tutte. Si va dalla prima accoglienza, quando arriva un nuovo arrivato, alla gestione delle esigenze più o meno quotidiane lungo la permanenza nel club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dalla ricerca della casa alle torte: "Player Care", così il Milan gestisce le richieste dei giocatori

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