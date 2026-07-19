Fondata nel 1976, la società ha iniziato come piccola rivendita e oggi fa parte di un gruppo multinazionale francese. Dal 2018, sotto il marchio Dexis, è parte di Descours & Cabaud, specializzata in forniture per l’industria e l’edilizia. La compagine sociale include ancora la famiglia Bassi, che ha contribuito alla crescita dell’azienda nel corso di 47 anni.

Fondata nel 1976 dalle famiglie Bassi e Mennini, vede oggi nella sua compagine sociale la stessa famiglia Bassi e dal 2018, con il marchio Dexis, il gruppo multinazionale francese Descours & Cabaud, specializzato in forniture per l’industria e l’edilizia. L’evoluzione dell’azienda l’ha vista passare in pochi anni dalla rivendita di articoli tecnici industriali per il distretto tessile pratese e per il conciario, alla produzione di componentistica per l’automazione meccanica in Italia e nel mondo, fornendo molteplici comparti della meccanica. "I nostri prodotti coprono oggi le più varie esigenze di automazione - spiega Massimo Bassi, amministratore delegato della società -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla piccola rivendita all’industria nel mondo. Mezzo secolo di Fait

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