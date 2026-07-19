Il Mondiale con 48 squadre ha portato risultati sorprendenti e molte polemiche. Questa edizione storica si ricorderà per le novità e le controversie che l’hanno caratterizzata. Un riassunto in forma alfabetica evidenzia gli eventi più significativi, partendo dalla lettera A fino alla Z, con episodi, squadre e momenti che hanno segnato questa competizione.

Il Mondiale a 48 squadre ha regalato sorprese inaspettate in campo e immancabili polemiche fuori. Per riavvolgere il nastro di un'edizione decisamente storica, ecco una piccola guida alfabetica. Dalla A alla E: drammi, ribaltoni e giovani stelle. Adams. Come il povero Jayden, 25enne calciatore sudafricano trovato morto a Città del Capo, pochi giorni dopo la scomparsa della nonna che l’aveva segnato profondamente. Balogun. L’attaccante degli Usa è diventato un caso suo malgrado: espulso ingiustamente, altrettanto ingiustamente riammesso per grazia ricevuta su richiesta di Trump. E quando gli Usa sono usciti ha ammesso: “La mia vicenda ha innervosito il gruppo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla ‘A’ di Adams alla ‘Z’ di zona Cesarini: l’alfabeto di un mondiale che non dimenticheremo

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