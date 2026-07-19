Fusco da Nusco ha scritto lettere in cui descrive la sua emozione per la visita alla mostra dedicata a una figura religiosa considerata divina e soprannaturale. Nelle lettere, l’autore utilizza un linguaggio che evidenzia il grande rispetto e l’ammirazione verso l’evento, definendolo una manifestazione “sublime” e “paradisiaca”. Le missive sono state rese pubbliche e si concentrano sulla sua impressione personale riguardo all’esposizione e alla sua intensità emotiva.

Fusco da Nusco confessa che, impressionato dall’imminente visita alla "sublime, altissima, divina, paradisiaca, soprannaturale" mostra del Beato Angelico a Palazzo Strozzi, scelse un prologo di terrena depravazione: una fiorentina con fagioli, carciofi, patate, preceduta da ribollita e accompagnata da calici di Villa Antinori alla locanda del Coco Lezzone: "Sì, volevo arrivare sazio, inebriato e corrotto". Beati, madonne, angeli e santi, a partire dalla Vergine pallida con bimbo biondo, a questo punto intervengono a cancellare il giardino delle delizie del corpo innalzando la digestione al rango di purificazione prima di entrare, con la fiducia del peccatore invocante, nella sala del Giudizio Universale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le lettere di Fusco: dalla A alla Z, l’alfabeto del contatto umano

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