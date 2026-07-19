Dal 19 luglio stop alla distruzione degli abiti invenduti | cosa cambia per le imprese con il nuovo regolamento
Dal 19 luglio è in vigore un divieto europeo che vieta alle grandi aziende di moda di distruggere abiti e accessori invenduti. La norma riguarda le imprese del settore e mira a limitare gli sprechi e promuovere il riutilizzo dei capi non venduti. Le aziende non potranno più smaltire gli articoli invenduti attraverso distruzioni, obbligandole a trovare alternative più sostenibili. La normativa entra in vigore senza eccezioni specifiche per il settore.
Da oggi 19 luglio entra in vigore il divieto europeo di distruggere gli abiti e gli accessori invenduti per le grandi aziende della moda. La nuova norma punta a ridurre gli sprechi, favorire il riuso e rendere il settore più sostenibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Basta sprechi! LUe vieta alle aziende di distruggere i vestiti invenduti
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