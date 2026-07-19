Dal 19 luglio stop alla distruzione degli abiti invenduti | cosa cambia per le imprese con il nuovo regolamento

Notizia in breve

Dal 19 luglio è in vigore un divieto europeo che vieta alle grandi aziende di moda di distruggere abiti e accessori invenduti. La norma riguarda le imprese del settore e mira a limitare gli sprechi e promuovere il riutilizzo dei capi non venduti. Le aziende non potranno più smaltire gli articoli invenduti attraverso distruzioni, obbligandole a trovare alternative più sostenibili. La normativa entra in vigore senza eccezioni specifiche per il settore.