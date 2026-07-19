da cosa si misura una democrazia

Un video che ha totalizzato 32 milioni di visualizzazioni negli ultimi giorni mostra scene di proteste di piazza. Il filmato non è stato prodotto da partiti, media o organizzazioni, ma è stato ripreso direttamente sul campo. Non ci sono effetti speciali o montaggi, solo immagini reali di eventi pubblici. La registrazione cattura momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine.

C' è un video che in questi giorni ha fatto trentadue milioni di visualizzazioni, e non l'ha girato un partito, non l'ha commissionato un giornale, non c'è dietro nessuna regia se non quella, infallibile, della realtà. Due fotografie affiancate. Nella prima il rapinatore superstite della gioielleria di Grinzane Cavour: quattro anni e dieci mesi patteggiati, oggi in Liguria, al mare, a prendere il sole. Nella seconda Mario Roggero, l'orefice: quattordici anni e nove mesi, il carcere, e per soprammercato la richiesta di tre milioni e tre di risarcimento alle famiglie dei rapinatori. Milioni di italiani hanno guardato quelle due immagini e hanno capito tutto senza bisogno di sottotitoli, perché certe aritmetiche non richiedono la laurea, basta il pallottoliere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sabino Cassese Come si misura una democrazia

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