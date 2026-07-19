da betlemme alla polonia un viaggio per ricordare cosa significa essere bambini

Notizia in breve

Da Betlemme a una città in Polonia, un viaggio ha coinvolto bambini per ricordare cosa significa essere piccoli. Don Lukasz Bankowski ha raccontato che il momento più bello è stato quando sono saliti sull’autobus ad Amman, e i bambini hanno iniziato a sorridere. La visita ha incluso diverse tappe, con momenti di condivisione e ricordo. Non sono stati riportati dettagli su altre attività o eventi specifici durante il percorso.