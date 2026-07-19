Da Betlemme alla Polonia un viaggio per ricordare cosa significa essere bambini
Da Betlemme a una città in Polonia, un viaggio ha coinvolto bambini per ricordare cosa significa essere piccoli. Don Lukasz Bankowski ha raccontato che il momento più bello è stato quando sono saliti sull’autobus ad Amman, e i bambini hanno iniziato a sorridere. La visita ha incluso diverse tappe, con momenti di condivisione e ricordo. Non sono stati riportati dettagli su altre attività o eventi specifici durante il percorso.
Don Lukasz Bankowski - Città del Vaticano "Il momento più bello? Credo sia stato quando siamo saliti sull’autobus ad Amman. I bambini hanno iniziato a sorridere. Sapevano che la parte più difficile del viaggio era ormai alle nostre spalle". È ancora emozionata suor Szczepana Hrehorowicz, direttrice della Casa della Pace di Betlemme, nel raccontare il passaggio al valico di frontiera tra Palestina e Israele compiuto con le altre consorelle e una trentina di bambini della Casa della Pace, invitati per la quarta volta in Polonia dalla parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria a Witoszów Dolny, nella diocesi di Swidnica.... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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