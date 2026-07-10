Occasione low cost su FC 26 | i requisiti della nuova SBC Joan García 96

Su FC 26, un aggiornamento alle 19:00 ha introdotto Joan García, un portiere con statistiche elevate e alta reattività. La nuova SBC Joan García 96 permette di ottenere un giocatore considerato molto affidabile tra i portieri. La sua presenza rappresenta un'opportunità a basso costo per chi desidera rafforzare la difesa nel gioco.

Un guardiano insuperabile per la porta: Joan García “Orgoglio nazionale” debutta su FC 26. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team riserva una grandissima sorpresa per chiunque sia alla ricerca di un estremo difensore affidabile, reattivo e dalle statistiche mostruose. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Joan García, che fa il suo ingresso nella campagna Festival del calcio: Orgoglio nazionale con un’eccellente versione speciale da 96 di OVR. Siamo di fronte a un portiere moderno, dotato di un’agilità fuori dal comune e di un rinvio precisissimo palla al piede. Per completare... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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Forza e velocità su FC 26: i requisiti per sbloccare Embolo 94 low costAlle 19:00 è arrivato un aggiornamento in Ultimate Team con una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata alla categoria Cacciatori di gloria.