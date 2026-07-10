Occasione low cost su FC 26 | i requisiti della nuova SBC Joan García 96

Da imiglioridififa.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Su FC 26, un aggiornamento alle 19:00 ha introdotto Joan García, un portiere con statistiche elevate e alta reattività. La nuova SBC Joan García 96 permette di ottenere un giocatore considerato molto affidabile tra i portieri. La sua presenza rappresenta un'opportunità a basso costo per chi desidera rafforzare la difesa nel gioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un guardiano insuperabile per la porta: Joan García “Orgoglio nazionale” debutta su FC 26. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team riserva una grandissima sorpresa per chiunque sia alla ricerca di un estremo difensore affidabile, reattivo e dalle statistiche mostruose. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Joan García, che fa il suo ingresso nella campagna Festival del calcio: Orgoglio nazionale con un’eccellente versione speciale da 96 di OVR. Siamo di fronte a un portiere moderno, dotato di un’agilità fuori dal comune e di un rinvio precisissimo palla al piede. Per completare... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

occasione low cost su fc 26 i requisiti della nuova sbc joan garc237a 96
© Imiglioridififa.com - Occasione low cost su FC 26: i requisiti della nuova SBC Joan García 96
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Framed and jobless, she becomes a mansion nutritionist—only to meet that man again!

Video Framed and jobless, she becomes a mansion nutritionist—only to meet that man again!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Centrocampo blindato su FC 26: i requisiti per sbloccare Kimmich 96 SBC

Forza e velocità su FC 26: i requisiti per sbloccare Embolo 94 low costAlle 19:00 è arrivato un aggiornamento in Ultimate Team con una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata alla categoria Cacciatori di gloria.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web