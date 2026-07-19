Luis Manuel Otero Alcántara, artista e dissidente cubano, è arrivato a Miami dopo aver trascorso cinque anni in carcere. Il suo rilascio è stato condizionato all’esilio negli Stati Uniti. Ora resterà in esilio nel paese.

Luis Manuel Otero Alcántara, tra i più noti artisti e dissidenti cubani, è arrivato a Miami dopo aver trascorso cinque anni in carcere. Il suo rilascio è stato condizionato all’esilio da Cuba. Accolto da decine di sostenitori avvolto nella bandiera cubana con la scritta “Patria y Vida”, l’artista ha spiegato di aver accettato di lasciare il Paese per sfuggire alle persecuzioni e continuare il suo impegno artistico e civile. Arrestato durante le proteste del luglio 2021 e condannato nel 2022, Otero Alcántara è stato a lungo indicato da organizzazioni per i diritti umani come un prigioniero politico, accusa sempre respinta dal governo cubano.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, l'artista dissidente Luis Manuel Otero Alcántara arriva a Miami: resterà in esilio negli Usa

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Lartista dissidente cubano Otero Alcántara arrivato ieri negli Stati Uniti

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