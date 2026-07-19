Cuba l' artista dissidente Luis Manuel Otero Alcántara arriva a Miami | resterà in esilio negli Usa

Da lapresse.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Luis Manuel Otero Alcántara, artista e dissidente cubano, è arrivato a Miami dopo aver trascorso cinque anni in carcere. Il suo rilascio è stato condizionato all’esilio negli Stati Uniti. Ora resterà in esilio nel paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luis Manuel Otero Alcántara, tra i più noti artisti e dissidenti cubani, è arrivato a Miami dopo aver trascorso cinque anni in carcere. Il suo rilascio è stato condizionato all’esilio da Cuba. Accolto da decine di sostenitori avvolto nella bandiera cubana con la scritta “Patria y Vida”, l’artista ha spiegato di aver accettato di lasciare il Paese per sfuggire alle persecuzioni e continuare il suo impegno artistico e civile. Arrestato durante le proteste del luglio 2021 e condannato nel 2022, Otero Alcántara è stato a lungo indicato da organizzazioni per i diritti umani come un prigioniero politico, accusa sempre respinta dal governo cubano.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

cuba l artista dissidente luis manuel otero alc225ntara arriva a miami rester224 in esilio negli usa
© Lapresse.it - Cuba, l'artista dissidente Luis Manuel Otero Alcántara arriva a Miami: resterà in esilio negli Usa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lartista dissidente cubano Otero Alcántara arrivato ieri negli Stati Uniti

Video Lartista dissidente cubano Otero Alcántara arrivato ieri negli Stati Uniti

Notizie e thread social correlati

Cuba, l’ex presidente Raul Castro incriminato negli UsaL’amministrazione statunitense ha formalmente incriminato l’ex presidente di Cuba, Raúl Castro.

Leggi anche: Chi era Semyon Skrepetsky, il dissidente e artista russo ucciso in Polonia

Temi più discussi: Che fine ha fatto l'artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara; Artista dissidente cubano negli Stati Uniti dopo cinque anni di prigione; Cuba apre le celle, ma non restituisce la libertà: i dissidenti scarcerati che restano prigionieri; A Cuba denunciata la scomparsa del rapper dissidente Maykel Osorbo.

luis manuel otero cuba l artista dissidenteCuba, l'artista dissidente Luis Manuel Otero Alcántara arriva a Miami: resterà in esilio negli Usa(LaPresse) Luis Manuel Otero Alcántara, tra i più noti artisti e dissidenti cubani, è arrivato a Miami dopo aver trascorso cinque anni in carcere. stream24.ilsole24ore.com

luis manuel otero cuba l artista dissidenteCuba, scarcerato l'artista dissidente Otero Alcántara dopo cinque anni di carcereL'artista e dissidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, scarcerato dopo quasi cinque anni di detenzione, potrebbe essere trasferito forzatamente negli Stati Uniti. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web