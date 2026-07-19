Una donna è stata denunciata per aver usato una crema solare con protezione 30 durante un’esposizione prolungata al sole, invece di quella con protezione 50, come raccomandato per la sua pelle. La polizia ha controllato il prodotto e ha riscontrato che non rispettava le indicazioni di sicurezza. La donna aveva applicato la crema prima di uscire di casa e non aveva riapplicato durante il giorno. La denuncia riguarda l’uso di un prodotto non idoneo al tipo di esposizione.

Come orientarsi nella scelta della crema solare? Meglio optare sempre per una protezione 50, oppure preferire una protezione 30 per abbronzarsi e fare il pieno di vitamina D? “Facciamo un po’ di chiarezza: non è vero che con la protezione 50 non ci si abbronza “, dice a LaSalute di LaPresse Pucci Romano, specialista in Dermatologia e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Con la protezione più alta “puoi solo stare un po’ più a lungo al sole, senza rischiare un eritema”, chiarisce. “Molto dipende anche dal fototipo “, aggiunge la dermatologa. Si tratta di una classificazione basata sulla quantità e sul tipo di melanina presente nella pelle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crema solare e abbronzatura, come scegliere la protezione ideale

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Come scegliere la protezione Solare

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