crema solare bambini come scegliere la migliore spf 50

Non so se la mia ossessione per i danni causati dai raggi UV provenga da quei traumi estivi, più o meno grandi, sta di fatto che, oggi, l'applicazione della crema solare per me è diventata una buona abitudine quotidiana che sto cercando di trasmettere anche a mio figlio. Prima di andare al mare, in montagna (anche in inverno), per i pomeriggi al parco o le giornate al campo estivo: la crema solare non deve mai mancare. Un gesto non solo per proteggersi nel presente, ma anche per insegnargli quanto sia importante farlo per il suo futuro. A fare la differenza, dai famosi anni '90 di cui sopra, sono sicuramente le creme solari per... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Come Scegliere la Migliore Maglia Anti-UV per Bambini (Guida Tecnica)

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