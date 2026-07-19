Quest’anno, secondo l’Ocse, i costi sono aumentati mentre il potere d’acquisto è diminuito. I prezzi di beni e servizi sono saliti, influenzando le famiglie che devono far fronte a spese più alte con redditi stabili o in calo. Le stime indicano un incremento dei costi di energia, trasporti e alimentari, mentre i salari reali sono stati comprimiti. La situazione si riflette in una riduzione della capacità di spesa delle famiglie in molte nazioni.

Quest’anno, secondo le stime dell’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, un’organizzazione internazionale con sede a Parigi che riunisce 38 Paesi membri accomunati da economie di mercato e governi democratici), gli stipendi italiani torneranno a perdere potere d’acquisto: -0,9% in termini reali, dopo tre anni in cui i rinnovi contrattuali erano riusciti a recuperare parte del terreno perso con l’inflazione della pandemia e della guerra in Ucraina. Tradotto in ’valore reale’, in euro, nel 2026 chi guadagna 1.500 euro netti al mese, ad esempio, dovrà fare i conti con una capacità di spesa inferiore di 13,50 euro al mese, che fanno 162 euro in un anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Costi in aumento e potere d’acquisto in calo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Discriminazioni in aumento, rinuncia alle cure, salari in calo: il Rapporto di A Buon Diritto

Notizie e thread social correlati

Cisl e Adinconsum sul calo del potere d'acquisto: "Pensionati e consumatori sempre più penalizzati"Cisl e Adinconsum hanno segnalato un calo del potere d'acquisto tra lavoratori, pensionati e consumatori, attribuendolo all’aumento delle tasse sui...

Condizioni di vita, sos dei pensionati: "Accesso ai servizi più difficile e potere d’acquisto in calo"Oltre l’82% dei pensionati nell’area Pistoia e Prato afferma di vivere condizioni peggiori rispetto a tre anni fa.

Temi più discussi: Costi in aumento e potere d’acquisto in calo; Benzina: i prezzi di benzina e diesel tornano a salire, ma più del dovuto!; Istat: a inizio 2026 riduzione diffusa margini profitti delle imprese. Pesa l’aumento costi variabili; Grano duro, prezzi internazionali in altalena.

Costi in aumento e potere d’acquisto in caloStando agli ultimi dati, la provincia risulta tra le più in difficoltà in Italia. A pagarne le spese soprattutto pensionati e alcuni settori d’impresa ... ilrestodelcarlino.it

Un rapporto statistico rivela che il traffico in Svizzera, dominato dall'automobile, ha generato costi per 117 miliardi di franchi nel 2023, mostrando al contempo una riduzione delle emissioni e un aumento della sicurezza. x.com

Colture a rischio e costi in aumento, caldo e siccità presentano il conto all'agricolturaColdiretti e Confagricoltura lanciano l'allarme: caldo e siccità mettono in ginocchio l'agricoltura italiana, con costi di produzione in aumento, perdite di raccolto e rischio rialzo prezzi. adnkronos.com