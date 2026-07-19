Costi in aumento e potere d’acquisto in calo
Quest’anno, secondo l’Ocse, i costi sono aumentati mentre il potere d’acquisto è diminuito. I prezzi di beni e servizi sono saliti, influenzando le famiglie che devono far fronte a spese più alte con redditi stabili o in calo. Le stime indicano un incremento dei costi di energia, trasporti e alimentari, mentre i salari reali sono stati comprimiti. La situazione si riflette in una riduzione della capacità di spesa delle famiglie in molte nazioni.
Quest’anno, secondo le stime dell’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, un’organizzazione internazionale con sede a Parigi che riunisce 38 Paesi membri accomunati da economie di mercato e governi democratici), gli stipendi italiani torneranno a perdere potere d’acquisto: -0,9% in termini reali, dopo tre anni in cui i rinnovi contrattuali erano riusciti a recuperare parte del terreno perso con l’inflazione della pandemia e della guerra in Ucraina. Tradotto in ’valore reale’, in euro, nel 2026 chi guadagna 1.500 euro netti al mese, ad esempio, dovrà fare i conti con una capacità di spesa inferiore di 13,50 euro al mese, che fanno 162 euro in un anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Discriminazioni in aumento, rinuncia alle cure, salari in calo: il Rapporto di A Buon Diritto
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