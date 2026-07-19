Sabato 25 luglio alle 21 si terrà un evento musicale che trasforma la musica in un’esperienza di meditazione e spiritualità. Non si tratta di un concerto tradizionale, ma di un omaggio che mira a coinvolgere profondamente i partecipanti, rendendo la musica un racconto dell’anima. L’iniziativa invita il pubblico a vivere un momento di introspezione attraverso le note, creando un’atmosfera che unisce musica e spiritualità in modo unico.

Non sarà un semplice concerto-omaggio, ma un’esperienza capace di trasformare la musica in meditazione e racconto dell’anima. Sabato 25 luglio, alle 21.30, Piazza Duomo ospiterà " Torneremo ancora. Concerto mistico per Battiato ", uno degli appuntamenti più intensi dell’estate. Un appuntamento che è una della "perle" della Festa del Teatro di San Miniato – guidata dal presidente Marzio Gabbanini – che culminerà come da tradizione con il Dramma Popolare. Protagonisti della serata saranno Simone Cristicchi e Amara, accompagnati dalla direzione musicale di Valter Sivilotti e dai Solisti dell’Accademia Naonis di Pordenone. Un progetto che rende omaggio all’universo artistico e spirituale di Franco Battiato, evitando la nostalgia per privilegiare la profondità del suo messaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Così la musica diventa preghiera. Ecco l’omaggio mistico a Battiato

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Nutrire l’essenza: incontro tra musica e cucina in omaggio a BattiatoIl 14 maggio a Pordenone si terrà un evento presso l’ex convento di San Francesco, con inizio alle ore 17.

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