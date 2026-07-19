Così facciamo rinascere le tombe monumentali

Due tombe monumentali sono state restaurate e si prevede di avviare una nuova raccolta fondi per interventi di recupero su un’altra. Sono stati completati i lavori di restauro su due strutture, mentre è in programma un nuovo intervento per ripristinare l’aspetto originario di un’ulteriore tomba, attualmente degradata. La raccolta fondi mira a finanziare i lavori di recupero e conservazione di altre tombe monumentali.

Due tombe sono già state restaurate e presto partirà una nuova raccolta fondi per restituire l’aspetto originario, ora degradato, all’ultima dimora dedicata nel cimitero di Villanova di Bagnacavallo a un giovane marinaio 22enne, Luigi Allegri, in servizio sulla corazzata Roma affondata durante il secondo conflitto mondiale, il cui corpo non fu mai rinvenuto. I cimiteri del territorio di Bagnacavallo non sono soltanto luoghi di memoria ma anche di storia, resi sempre più vivi dalle iniziative lanciate dal custode Raffaello Mariani e dai bagnacavallesi più coinvolti che recentemente hanno deciso di riunirsi nel comitato chiamato ‘Amici dei cimiteri di Bagnacavallo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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