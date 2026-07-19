L’Inter sta valutando diverse operazioni di mercato, con una lista di giocatori sul mercato tra cui Spence e Jones. La società punta a un budget di circa 50 milioni di euro, da integrare con i ricavi delle cessioni. Tra le strategie, ci sono anche alcune idee a basso costo per rafforzare la rosa. La società sta monitorando le possibilità di acquisto e vendita per ottimizzare le risorse disponibili.

2026-07-19 09:17:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: MILANO – Un gioco d’incastri. Questo è il mercato dell’Inter, che è partito da un budget di 50 milioni, a cui aggiungere il ricavato dalle cessioni. Con la possibilità, evidentemente, che Oaktree allarghi i cordoni della borsa, non solo per autorizzare investimenti superiori ai 25 milioni per il cartellino di un giocatore. Ad oggi, la casella delle entrate è riempita da tre giocatori: Stankovic jr. “ricomprato” dal Bruges per 23 milioni di euro, Provedel, acquistato dalla Lazio per 3, e Massolin, preso già a gennaio dal Modena dove è rimasto fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Inter, da Spence a Jones: la lista sul mercato e due idee low-cost

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MERCATO INTER: SPENCE FAVORITODOUÈ, MOLINA ALTERNATIVEIDEA ROMERO, NOVITÁ PAVARD

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