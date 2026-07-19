Durante i controlli sui cantieri, il 30% delle aziende è stato trovato con irregolarità rispetto alle norme anti caldo. La regione ha imposto divieti di lavoro all’aperto tra le 12 e le 15 nei giorni con livello di rischio ’alto’, dal 3 giugno al 15 settembre 2026. I controlli sono stati effettuati per verificare il rispetto di queste disposizioni durante le alte temperature estive.

I cantieri a Ravenna rispettano l’ ordinanza anti calore della Regione che stabilisce che da mercoledì 3 giugno a martedì 15 settembre 2026, nei giorni con livello di rischio ’alto’, in Emilia-Romagna è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nei piazzali della logistica e, da quest’anno, nelle cave e nella consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita effettuata da rider. Lo confermano i dati diffusi dall’ufficio edilizia della polizia locale. "Da inizio giugno ci sono giunti complessivamente dai cittadini 48 esposti e abbiamo effettuato 44 ispezioni nei cantieri – spiega il responsabile dell’ufficio Michelangelo Montefiori – che abbiamo controllato su tutti gli aspetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli nei cantieri. Anche per il caldo: "Irregolarità riscontrate nel 30% dei casi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Controlli serrati nei locali della movida, riscontrate diverse irregolarità: "Verranno intensificati"La polizia locale, insieme alle forze dell’ordine, ha effettuato controlli intensificati nei locali della movida dopo proteste di residenti e...

Controlli in un centro di accoglienza a Melissa, riscontrate irregolarità amministrativeDurante controlli straordinari in un centro di accoglienza a Melissa sono state riscontrate irregolarità amministrative.

Temi più discussi: Controlli nei cantieri. Anche per il caldo: Irregolarità riscontrate nel 30% dei casi; Emergenza caldo, i controlli nei cantieri della Polizia locale; Controlli su caldo e sicurezza nei cantieri: prime multe nel Padovano; Caldo record: rider in sciopero, cantieri a rischio e campi sotto stress.

Caldo torrido, l’Italia soffoca: dai cantieri ai rider (pronti allo sciopero) è appello alla sicurezza. Si chiedono più controlli anche nei campi di @luisianagaita x.com

Controlli nei cantieri. Anche per il caldo: Irregolarità riscontrate nel 30% dei casiLe verifiche riguardano più aspetti, nessuna sanzione per le temperature. Da inizio giugno la polizia locale ha ricevuto 48 segnalazioni dai cittadini. . ilrestodelcarlino.it

Caldo torrido, l’Italia soffoca: dai cantieri ai rider (pronti allo sciopero) è appello alla sicurezza. Si chiedono più controlli anche nei campiCon temperature oltre i 38°C, rider pronti allo sciopero, mentre si chiedono più controlli nei cantieri come nei campi agricoli ... ilfattoquotidiano.it