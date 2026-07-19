Controlli nei cantieri Anche per il caldo | Irregolarità riscontrate nel 30% dei casi
Durante i controlli sui cantieri, il 30% delle aziende è stato trovato con irregolarità rispetto alle norme anti caldo. La regione ha imposto divieti di lavoro all’aperto tra le 12 e le 15 nei giorni con livello di rischio ’alto’, dal 3 giugno al 15 settembre 2026. I controlli sono stati effettuati per verificare il rispetto di queste disposizioni durante le alte temperature estive.
I cantieri a Ravenna rispettano l’ ordinanza anti calore della Regione che stabilisce che da mercoledì 3 giugno a martedì 15 settembre 2026, nei giorni con livello di rischio ’alto’, in Emilia-Romagna è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nei piazzali della logistica e, da quest’anno, nelle cave e nella consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita effettuata da rider. Lo confermano i dati diffusi dall’ufficio edilizia della polizia locale. "Da inizio giugno ci sono giunti complessivamente dai cittadini 48 esposti e abbiamo effettuato 44 ispezioni nei cantieri – spiega il responsabile dell’ufficio Michelangelo Montefiori – che abbiamo controllato su tutti gli aspetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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