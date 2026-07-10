Controlli in un centro di accoglienza a Melissa riscontrate irregolarità amministrative

Da gazzettadelsud.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante controlli straordinari in un centro di accoglienza a Melissa sono state riscontrate irregolarità amministrative. Le verifiche rientrano in attività di monitoraggio volte a tutelare i diritti e la salute delle persone vulnerabili. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle irregolarità trovate o su eventuali provvedimenti adottati. Le autorità continueranno a svolgere controlli periodici nelle strutture di questo tipo.

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Controlli straordinari in un centro di accoglienza di Melissa nell'ambito delle attività di monitoraggio del territorio finalizzate alla tutela dei diritti e della salute delle fasce più vulnerabili. L'ispezione è stata eseguita dai carabinieri della locale Stazione con il supporto del personale specializzato dell'Asp di Crotone. Le verifiche effettuate hanno visto impegnati i militari dell'Arma insieme agli operatori del Dipartimento di prevenzione, attraverso l'Unità operativa complessa di Igiene e sanità pubblica e il Servizio igiene alimenti e nutrizione. Le irregolarità riscontrate Nel corso dell'attività ispettiva sono emerse alcune irregolarità di natura amministrativa riguardanti aspetti logistici e le condizioni igieniche della struttura. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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