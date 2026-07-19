L’ex allenatore del Napoli ha commentato i due anni alla guida della squadra, sottolineando la gioia vissuta anche a livello personale. Dopo aver lasciato il club, ha annunciato di voler prendersi un periodo di riposo per recuperare energie e ritrovare serenità. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti futuri o altre attività legate al calcio. Le sue parole si sono concentrate sul valore dell’esperienza e sulla volontà di dedicarsi al recupero personale.

Conte lascia il Napoli dopo due stagioni e ora sceglie il riposo: l’ex allenatore azzurro racconta la gioia di quei due anni, il bisogno di recuperare energie e la serenità del presente. Conte e il Napoli: la soddisfazione di chi ha vinto e se ne va. Antonio Conte non nasconde la gratitudine verso Napoli. Ospite di DAZN per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, l’allenatore ha ripercorso il biennio appena concluso con gli azzurri: “ Sto bene, sono molto sereno. Aver fatto due splendide annate con il Napoli mi ha riempito di gioia e soddisfazione anche a livello umano perché Napoli mi ha dato tantissimo “. Durante l’intervista, Conte ha sottolineato un aspetto cruciale del suo profilo: “Sono uno che quando lavora spende tantissimo a livello energetico e mi rendo conto che a volte ho bisogno di recuperare”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Conte torna a parlare del Napoli: “Tanta gioia anche a livello umano”

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Conte spiega l'addio al Napoli: il video della conferenza

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