Il leader dell’opposizione ha criticato il governo per aver fallito sulla sicurezza e ha accusato la destra di fare sciacallaggio su un caso legato a una vittima. Ha sottolineato l’importanza di mantenere la civiltà del diritto e si è opposto a forme di giustizia fai da te. La sua presa di posizione arriva dopo che sono stati sollevati commenti politici su un episodio di cronaca recente.

Giuseppe Conte torna all’attacco del governo accusandolo di aver abbandonato famiglie e imprese alle prese con il caro vita, mentre concentra l’attenzione sul riarmo, su una riforma elettorale “del tutto incostituzionale” e sulla polemica sul caso del gioielliere di Cuneo Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo la rapina nella sua gioielleria di Grinzane Cavour nel 2021. In un lungo intervento sui social e, successivamente, a margine di un’iniziativa a Palermo, il presidente del Movimento 5 Stelle sostiene che l’esecutivo “fischietta” davanti ai problemi economici del Paese e rilancia le proposte del M5S contro la criminalità mafiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte: “La destra fa sciacallaggio su Roggero dopo aver fallito sulla sicurezza. Conserviamo una civiltà del diritto, no a giustizia fai da te”

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