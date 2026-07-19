Durante un'intervista, il tecnico ha affermato di essere praticante cattolico e di limitarsi al segno della croce come gesto scaramantico. La dichiarazione è arrivata in occasione della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, trasmessa sugli studi di Dazn. Conte ha precisato di non seguire altri riti o pratiche superstiziose nel suo modo di prepararsi alle partite. La sua posizione si distingue nel mondo del calcio, dove molte figure adottano rituali vari e complessi.

In un calcio dove i riti scaramantici sono all’ordine del giorno, Antonio Conte ha spiazzato tutti. Il tecnico è stato ospite negli studi di Dazn nel giorno della finale del Mondiale tra Spagna ed Argentina ed ha precisa domanda, ha svelato tutto sulle scaramanzie. “ Non ho alcun rito – ha ammesso – faccio solo il segno della croce perché sono cristiano, cattolico e praticamente ” ha ammesso. Conte ha anche speso parole d’amore nei confronti del Napoli, club che ha allenato per due anni vincendo uno scudetto ed una Supercoppa italiana ed ha ammesso di non essere stato contattato come CT dell’Italia. Tanti gli allenatori ed i calciatori che, invece, hanno riti; dall’indossare stessi calzini e scarpini, fino ad entrare in campo con lo stesso piede oppure fare determinati gesti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte e le scaramanzie: “Sono cattolico praticamente, solo il segno della croce”

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