I lavori di consolidamento della pendice est di Certaldo Alto sono in corso, con l’area di intervento che si amplia. L’intervento mira a mettere in sicurezza il versante del colle su cui sorge il borgo medievale. La fase attuale prevede l’allargamento dell’area interessata, senza indicazioni su tempi o altri dettagli. Non sono stati comunicati eventuali spostamenti o interruzioni di servizi durante i lavori.

Stanno procedendo i lavori di consolidamento della pendice est di Certaldo Alto, l’intervento che punta a mettere definitivamente in sicurezza il versante del colle su cui sorge il borgo medievale. Nel corso dei lavori che beneficiano di un contributo Pnrr di 2 milioni di euro, le operazioni di pulizia e decespugliamento del versante nella parte alta dell’area hanno fatto emergere una situazione del terreno diversa da quella riscontrata in fase di progettazione. Motivo per cui si è a quanto sembra resa necessaria una perizia di variante, che prevede l’estensione della superficie di consolidamento oltre i limiti originariamente previsti dal progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consolidamento della pendice est: "Si allarga l’area di intervento"

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