Consiglio comunale tra dimissioni surroghe e nuovi gruppi
Durante il consiglio comunale di giovedì, si sono verificati diversi cambiamenti. La seduta è iniziata con le dimissioni di un consigliere e la conseguente surroga. Maria Concetta Raponi ha preso il posto di Francesco Mastromartino, che era membro della Lega. La riunione si è svolta nella Sala del Capitano del Popolo, nel Civico Palazzo, e ha visto anche la discussione sulla formazione di nuovi gruppi politici.
Consiglio comunale all’insegna del cambiamento quello di giovedì alle 9, nella Sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo. La seduta si aprirà con l’annuncio delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale e la surroga di Francesco Mastromartino (Lega) con la convalida di Maria Concetta Raponi. Contestualmente verrà anche ufficializzato il passaggio di Maria Antonietta Campolo da FdI e Futuro Nazionale e la costituzione del gruppo ’Lorenza Bondi Siena nel cuore-Marco Falorni Udc’. Il Consiglio entrerà quindi nel merito delle proposte di delibera. La prima riguarda la modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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