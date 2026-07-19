consiglio comunale tra dimissioni surroghe e nuovi gruppi

Notizia in breve

Durante il consiglio comunale di giovedì, si sono verificati diversi cambiamenti. La seduta è iniziata con le dimissioni di un consigliere e la conseguente surroga. Maria Concetta Raponi ha preso il posto di Francesco Mastromartino, che era membro della Lega. La riunione si è svolta nella Sala del Capitano del Popolo, nel Civico Palazzo, e ha visto anche la discussione sulla formazione di nuovi gruppi politici.