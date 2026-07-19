In Piemonte, molte associazioni culturali affrontano ritardi nei finanziamenti pubblici, che arrivano spesso dopo la fine della stagione. Questo problema impedisce la pianificazione e la realizzazione di eventi e progetti, lasciando molte iniziative senza supporto economico tempestivo. La mancanza di fondi pubblici puntuali mette in crisi le attività culturali locali, che non riescono a programmare in anticipo e a garantire continuità. La situazione evidenzia le difficoltà del settore senza un adeguato e puntuale sostegno finanziario.

Come si fa cultura se i soldi arrivano quando la stagione è già finita? In Piemonte la domanda non è teorica: riguarda decine di associazioni che hanno programmato attività, firmato contratti, pagato artisti e fornitori contando su contributi pubblici ai quali avevano diritto, ma che si sono ritrovate senza copertura o costrette ad aspettare mesi, a volte fino a due anni. Qualcuno non ha retto: lo storico Folk Club di Torino ha chiuso dopo 38 anni. Il punto, raccontano gli operatori, non è solo quanto la Regione finanzia, ma quando quei fondi diventano davvero disponibili. Nel frattempo, le realtà culturali anticipano le spese, accendono prestiti, pagano interessi non rendicontabili. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Con la cultura non si campa (senza fondi pubblici): il caso dei ritardi piemontesi

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