La commissione straordinaria sull’alluvione ha rilevato carenze nell’analisi degli eventi, evidenziando l’assenza di una cronologia dettagliata e di un piano strategico per il futuro. Il capogruppo di FdI ha commentato che l’indagine risulta lacunosa e insufficiente a definire azioni concrete. La relazione evidenzia la mancanza di un quadro completo degli interventi e delle cause dell’alluvione, senza proporre soluzioni specifiche o linee guida per prevenire future emergenze.

"L’analisi è lacunosa e mancano la cronologia dei fatti e una strategia per il futuro": il capogruppo di FdI, Roberto Valerio (nella foto), membro della commissione consiliare straordinaria temporanea sull’ alluvione si esprime così in merito alla relazione dei gruppi di minoranza che depositerà nei prossimi giorni, "un documento che ho condiviso con i colleghi del centrodestra, Paolo Gandola e Nicola Douglas De Fenzi (Forza Italia – Impegno Vero)". Valerio ha annunciato la stesura di un ulteriore documento contenente osservazioni personali e integrazioni tecniche. Il punto centrale della sua critica riguarda il metodo di lavoro della commissione, giudicato "insufficiente per un evento di tale portata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commissione straordinaria alluvione: "Lacune e nessuna strategia"

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