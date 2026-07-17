I comitati hanno criticato la commissione incaricata di gestire l’alluvione, definendola superficiale. Secondo le loro osservazioni, si è preferito insistere sul tema del cambiamento climatico invece di affrontare i lavori di prevenzione che non sono stati realizzati in passato. La discussione si concentra sulla percezione di una focalizzazione su aspetti generali piuttosto che sui reali interventi necessari per evitare future emergenze.

"L’impressione è che si sia scelto ancora una volta di concentrare la narrazione sul cambiamento climatico e non sui lavori non fatti in precedenza": questa la sintesi, secondo i comitati che racchiudono i cittadini alluvionati (Alluvione Campi 2023, Alluvionati Campigiani 2023 ‘Il Racchio’, Arca di Noè, Santa Maria-La Villa e via Cetino-via Campanella), a conclusione del lavoro della commissione consiliare speciale temporanea sull’alluvione. Non solo, i comitati mettono in evidenza "la lontananza della Regione da tutti i problemi successivi all’alluvione" e rilanciano, come nel caso di Arca di Noè, "la necessità di dare forza al Manifesto dei diritti degli alluvionati, facendolo conoscere anche nelle scuole, un modo alternativo per portare avanti in modo più profondo il lavoro della commissione che si è appena chiuso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alluvione, i comitati contestano la commissione: "Superficiale"

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