Commercianti sul piede di guerra | Blackout continui siamo in crisi

I commercianti di Renazzo sono in crisi dopo più di quattro giorni di blackout energetico. Si sono rivolti ai legali per i disservizi causati dall'interruzione dell’energia elettrica. La situazione ha provocato gravi difficoltà nelle attività commerciali, portando i negozi a rimanere chiusi o a operare in condizioni impossibili. La protesta è già sul piede di guerra, con i commercianti che chiedono interventi immediati per risolvere la crisi.

Protestano i commercianti di Renazzo, che si sono già rivolti ai legali per i disservizi legati all’energia elettrica e ora alle prese con oltre 4 giorni di blackout. "Il problema è la cabina di via IV Novembre, che da anni crea interruzioni – dicono – I blackout erano iniziati ancora prima del violento temporale e non è mai stata trovata una soluzione definitiva". L’area è quella della piazza sul lato opposto alla chiesa, tra Pilastro, via Maestra Grande e via Chiesa. "Siamo molto arrabbiati. Stiamo perdendo giorni di lavoro – dicono dalla Tabaccheria Quadrifoglio – per noi si tratta di circa 8000 euro di mancato guadagno. Ci avevano tolto la luce già prima del temporale per lavori e si trattava dell’ennesimo avviso di interruzione che ci siamo trovati con un volantino appiccicato ai muri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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